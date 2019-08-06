В ЕС обсуждают способы реализации политики непризнания российских паспортов, выданных украинцам на Донбассе

В МИД Литвы сообщили, что если странам Евросоюза не удастся прийти к общему согласию в вопросе непризнания паспортов РФ, полученных гражданами Украины с оккупированных территорий, то будут введены односторонние меры.

В Европейском Союзе обсуждают способы реализации политики непризнания российских паспортов, выданных гражданам Украины на оккупированной части Донбасса.

Об этом DELFI со ссылкой на агентство BNS.

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Как заявили в Министерстве иностранных дел Литвы, литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские паспорта, выдаваемые в упрощенном порядке жителям восточной Украины, не признавались в странах Евросоюза, а если этого добиться не удастся, то будут предприняты односторонние меры.

"В данный момент мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины", – говорится в ответе МИД, предоставленном BNS.

В этой связи сказано, что эти обсуждения Литва подтвердила после того, как Эстония решила не признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей с 24 апреля, когда президент РФ Владимир Путин утвердил упрощенный порядок предоставления гражданства жителям этих областей.

МИД Литвы отмечает, что намерение не признавать такие паспорта неоднократно декларировалось в различных международных форматах.

"В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов", – сообщает министерство.

"Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", – говорится в ответе МИД.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что упрощение выдачи российских паспортов гражданам Украины противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу меры, направленные на обеспечение мира на Донбассе.

5 августа Эстония решила не признавать паспорта РФ, выданные украинцам на оккупированном Донбассе.