У Зеленского прогнозируют начало работы новой Рады в первых числах сентября

По словам представителя президента в Кабмине, новый состав Верховной Рады начнет свою работу в начале сентября.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус прогнозирует начало работы новой Верховной Рады в первых числах сентября. Читайте такжеВ "Голосе" рассказали, за что никогда не проголосуют в Раде Об этом он сообщил в эфире утренней программы "Сниданок с 1+1". По его словам, новый состав Верховной Рады начнет свою работу в начале сентября. «Я думаю, что в первых числах сентября», - заявил он, отвечая на вопрос, когда Верховная Рада 9-го созыва начнет работать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter