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У Зеленского прогнозируют начало работы новой Рады в первых числах сентября

11:15, 01 августа 2019
Политика
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Рада может начать свою работу уже через месяц / фото УНИАН

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус прогнозирует начало работы новой Верховной Рады в первых числах сентября.

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Об этом он сообщил в эфире утренней программы "Сниданок с 1+1".

По его словам, новый состав Верховной Рады начнет свою работу в начале сентября.

«Я думаю, что в первых числах сентября», - заявил он, отвечая на вопрос, когда Верховная Рада 9-го созыва начнет работать.

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Теги: #Верховная Рада