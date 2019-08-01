У Зеленского прогнозируют начало работы новой Рады в первых числах сентября
11:15, 01 августа 2019Политика
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По словам представителя президента в Кабмине, новый состав Верховной Рады начнет свою работу в начале сентября.
Рада может начать свою работу уже через месяц / фото УНИАН
Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус прогнозирует начало работы новой Верховной Рады в первых числах сентября.
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Об этом он сообщил в эфире утренней программы "Сниданок с 1+1".
По его словам, новый состав Верховной Рады начнет свою работу в начале сентября.
«Я думаю, что в первых числах сентября», - заявил он, отвечая на вопрос, когда Верховная Рада 9-го созыва начнет работать.
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