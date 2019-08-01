В "Голосе" назвали главные задачи новой Верховной Рады

Седьмой номер партии "Голос" назвал основные приоритеты парламентской работы.

Седьмой номер партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что важнейшими задачами парламента являются вещи, которые касаются каждого украинца – медицинская, образовательная и пенсионная реформы.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, с каких законопроектов новая Рада начнет свою работу

Об этом Юрчишин рассказал в интервью 24 каналу.

По его словам, важнейшими задачами являются:

- продолжение и совершенствование медицинской реформы;

- продолжение образовательной реформы. "Собственно повышение качества украинского образования, чтобы наши абитуриенты, научившись новой украинской школе, имели выбор – оставаться учиться в украинских университетах или ехать за границу", – сказал он.

- социальные вопросы пенсионного обеспечения, проверка всех наших социальных доплат.

Кроме того, Юрчишин заверил, что парламент обязательно должен снять депутатскую неприкосновенность, но самое главное в сотрудничестве парламента с президентом – это улучшение условий жизни для развития украинцев внутри страны. "Здесь в приоритете социальная сфера, экономика, упрощение ведения бизнеса и поощрения инвесторов приходить в страну, очень важной является и судебная реформа", – ответил он.