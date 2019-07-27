США не выдвигали Украине условий для проведения встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне - Волкер

Работа по определению повестки дня и даты визита президента Украины в Вашингтон продолжается.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер подчеркнул, что США не выдвигали Украине условий для проведения встречи президента Дональда Трампа и президента Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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"Как вы знаете, президент Трамп в свое время поздравил президента Зеленского с его избранием. Они снова провели разговор на этой неделе в четверг. Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в Белый дом", - сказал Волкер.

При этом спецпредставитель США отметил, что Соединенные Штаты не выдвигали никаких условий Украине, чтобы визит Зеленского в Вашингтон состоялся.

"Во-первых, нет никаких условий. Приглашение остается в силе, президент Трамп подтвердил это приглашение президенту Зеленскому в четверг, и мы с нетерпением ожидаем того, чтобы приветствовать президента Зеленского в Соединенных Штатах", - подчеркнул Волкер.

Вместе с тем он подчеркнул: "Мы хотим разработать повестку дня, чтобы эта встреча была как можно более продуктивной".

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По его словам, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор и другие американские дипломаты поддерживают тесный контакт с командой Зеленского, чтобы разработать эту повестку дня.

Также Волкер сказал, что необходимо синхронизировать графики президентов США и Украины.

"Мы сегодня точно не знаем, какие именно даты могут сработать для рабочих графиков обоих президентов, но посол Тейлор работает над этим, и я уверен, что мы скоро будем иметь новости", - добавил Волкер.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Зеленский провел телефонный разговор с Трампом.