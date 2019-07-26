Адвокат Порошенко выдвинул свою версию инцидента с авто под зданием ГБР

Конфликт у здания Государственного бюро расследований, во время которого на капот авто пятого президента Украины Петра Порошенко запрыгнул ветеран полка "Азов" Никита Макеев, произошел из-за "постоянной утечки информации" со стороны ГБР, заявил адвокат экс-президента Игорь Головань.

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Государственное бюро расследований Украины создало условия, чтобы у желающих была возможность устроить провокации возле здания ведомства, когда пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос.

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Такое мнение 25 июля "theБабелю" выразил адвокат экс-президента Игорь Головань.

"Подобный цирк происходит из-за постоянной утечки информации со стороны ГБР. То есть провокаторы заранее знают дату время... Я говорю о том, что ГБР создало все условия для провокаций", - сказал Головань.

Он утверждает, что ГБР "играет на руку" России, а "весь пакет дел против" Порошенко, который был открыт по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова, сводится "к попытке повлиять на решения Международного трибунала ООН по военнопленным морякам".

Пресс-служба Порошенко заявила в Telegram, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал экс-президент, не существует.

"Мы также обеспокоены, что происходит постоянная утечка информации, которую получает ГБР, к господину Портнову и не только. Не исключаем, что подобные материалы вытекают за пределы Украины, в Россию. Если госбюро будет предвзято относиться и не будет открывать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду для защиты страны", - добавили в пресс-службе Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 25 июля после выхода Петра Порошенко с допроса в Государственном бюро расследований произошел инцидент и драка. На капот автомобиля Порошенко выпрыгнул мужчина.