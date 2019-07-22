Выборы в Раду: каким будет новый парламент 2019 (видео)

По данным обработки 62,48% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах.

В Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. В новый парламент по спискам попадают пять партий.

Наибольшую поддержку получила партия «Слуга народа» - 42,5%. С учетом «мажоритарки» политсила может получить более 250 кресел в парламенте.

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Лидер партии Дмитрий Разумков уже заявил о возможности однопартийного большинства. Без формирования коалиции с другими партиями, чего еще не было со времен независимости.

Второе место занимает ОПЗЖ – чуть меньше 13%. Третья ступенька в партии экс-президента Порошенко «ЕС» – около 8,6%. Четвертое место занимает партия «Батькивщина» – чуть более 8% голосов избирателей. В Раду также проходит «Голос» Вакарчука – его партия набирает около 6,4%.

На этот раз зафиксировано рекордно низкую явку - 49,86% избирателей. Выборы состоялись в разгар сезона отпусков, однако они признаны действительными.

Рада нового созыва останется без ряда скандальных политиков. В частности, в новый парламент не попадает ближайший соратник Порошенко Игорь Кононенко.

Также мимо Рады «пролетает» скандальный депутат Сергей Пашинский. Татьяна Чорновил пыталась снова пробиться в парламент по округу №27, но также потерпела неудачу. Еще одним «неудачником» избирательной кампании 2019 стал Михаил Добкин, который шел по 15-му округу.

Не будет в новом парламенте также Сергея Лещенко и главного «радикала» Олега Ляшко.

Окончательные результаты выборов должны быть объявлены не позднее 5 августа - то есть в течение 15 дней с даты голосования.