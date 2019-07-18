Bloomberg: В Украине богачи идут в политику ради решения собственных проблем

Издание пишет, что политические амбиции украинского миллиардера Константина Жеваго иллюстрируют суть украинской политической жизни.

В украинском городке Горишние Плавни сотни людей собрались в местном дворце культуры в ожидании одного мужчины, который приехал на встречу с ними в черном Mercedes G Class в окружении охранников. Он собирался произнести речь перед полным залом. В конце концов, тот, на кого работает пятая часть всего населения, кто потратил миллионы на развлечения и предлагает кредиты на жилье со скидкой, может рассчитывать минимум на встречу на уровне героя.

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Но для миллиардера Константина Жеваго сохранение приверженности людей означает больше, чем просто вознаграждение за два десятилетия работы в качестве местного депутата с большими карманами, — пишет Bloomberg. Он контролирует компанию Ferrexpo, которая стала третьим в мире экспортером железной руды. Сейчас аудиторы проверяют ее связи с благотворительным фондом, который, в свою очередь, украинские прокуроры подозревают в отмывании денег.

Для чрезвычайно богатых бизнесменов победа на выборах, которые пройдут в ближайшие выходные, связаны с выгодами от роли депутата. В частности, речь идет о доступе к власти, влиянии на принятие законов в стране, а также неприкосновенности от преследования. Возня в Горишних Плавнях дает понимание того, как политика функционирует в Украине.

Олигархи, звезды спорта и шоу-бизнеса, а также активисты со своими планами борются за почти 200 мест в парламенте. А это почти половина. Это может усложнить работу для президента Владимира Зеленского, который пообещал радикально изменить Украину. Система делает результаты выборов непредсказуемыми. А правительству приходится блуждать по лабиринту из корыстных интересов, эгоизма и альянсов.

«Очень часто кандидаты задабривают избирателей детскими площадками или раздачей круп. Если на избирательном округе баллотируется владелец или высокопоставленный руководитель в крупной компании, у такого кандидата есть ресурсы влиять на выборы», - сказала исполнительный директор Vox Ukraine Илона Сологуб.

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Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние 45-летнего Жеваго составляет 1,5 миллиарда долларов. Он вел себя вполне уверенно, когда посещал индустриальный городок на прошлой неделе. Собственно, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные заводы принадлежат его компании Ferrexpo. Они дают рабочие места 9 тысячам человек из 51 тысячи местных жителей. Выступая в Горишних Плавнях, он заявил, что идет в парламент, чтобы «поддержать там новые силы, потому что старые себя дискредитировали». Но у миллиардера есть свои проблемы. 26 апреля акции Ferrexpo потеряли 28% стоимости. И это самое большое падение за три года после того, как аудитор Deloitte LLP и два директора ушли в отставку из-за расследования против благотворительной организации, связанной с компанией миллиардера.

Аудитор ранее нашел «невыясненные расхождения» в пожертвах со стороны Ferrexpo на счет благотворительного фонда «Квітучий край». Украинские прокуроры проверяют, не связан ли он с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Об этом свидетельствуют записи в публичном судебном реестре. Ferrexpo отрицает любой контроль или влияние на «Квітучим краєм».

Когда на встрече в Горишних Плавнях Жеваго спросили о ситуации с фондом, он назвал это «провокацией».

«Все, что вы говорите, ложь», - сказал он, подчеркнув, что расследование ничего не значит. Ведь почти все благотворительные фонды в стране проверяют.

Один из присутствующих в зале спросил о падении акций Ferrexpo. Сейчас компания демонстрирует одни из лучших показателей по индексу FTSE All-Share Basic Materials Index. В этом году она выросла на 39%.

«Акции упали после того, как некоторые представители аудиторского комитета сделали абсурдные заявления, рассказывая нонсенс. Потом они ушли в отставку. И поскольку их выводы не подтвердились, за три дня акции начали расти», - сказал Жеваго.

В Горишних Плавнях Ferrexpo – причина для гордости. Различные благотворительные фонды, созданные «Полтавским горно-обогатительным заводом», платят вознаграждения студентам и спортсменам, а также финансируют ремонты школ и детских садов.

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«Олигарх, который делится своим доходом с людьми, — это хороший выбор», - говорит 64-летняя пенсионерка Людмила Касьянова.

В это время, представитель городского совета Горишних Плавней по вопросам спорта Владимир Пазиных сказал, что такие «связи» с олигархами – «это не очень хорошо».

«Но людей все устраивает, пока деньги идут городу. Я не знаю, как заставить людей изменить свое мнение. Сегодня они ментально не готовы к изменениям», - сказал чиновник.

В городе большой билборд рекламирует сайт, который прославляет щедрость Жеваго. Кроме этого ничто не указывает на приближение выборов. Оппоненты миллиардера не тратят напрасно деньги на соревнования с мужчиной, который в октябре 2014 года получил 44% поддержки, опередив своего соперника на 18%. Однако, местные говорят, что его визит в Горишние Плавни был редким случаем. Владея бизнесом, который занимается всем от производства автомобильных шин до фармакологии, Жеваго не часто появляется и в парламенте. Хотя он член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Во время предыдущей каденции он посетил только треть сессий и последний раз голосовал в марте. Об этом свидетельствуют данные реестра. На вопрос о прогулах Жеваго ответил, что «это не правда».