Сегодня Совбез ООН на заседании обсудит украинский языковой закон (видео)

Отмечается, что Россия решила вторично созвать заседание Совета безопасности ООН из-за украинского языкового закона.

Из-за второй по счету инициативы России Совет безопасности ООН проведет сегодня заседание в отношении украинского языкового закона. Как говорится на сайте Совета безопасности, встреча начнется в 17:00 по Киеву.

По сообщению, с просьбой созвать «срочные консультации» в Совет безопасности ООН обратилась делегация России, пишет Радио Свобода.

1 июля спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что Россия решила вторично созвать заседание Совета безопасности ООН из-за украинского языкового закона. Николенко говорил, что следующее заседание предварительно запланировано на 16 июля.

Ранее Россия уже инициировала проведение заседания Совета безопасности ООН 20 мая, чтобы обсудить закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Но тогда Совет безопасности отказался рассматривать этот вопрос. Представители нескольких стран заявили, что не стоит делать это в день инаугурации нового президента Украины, указав на намерение России оказать таким образом давление на Киев.

Верховная Рада Украины 25 апреля 278 голосами приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Перед этим депутаты несколько недель рассматривали более двух тысяч поправок, внесенных в закон. Президент Украины 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. На следующий день закон был опубликован в официальной прессе. 16 июля закон, за исключением отдельных положений, вступил в силу.