Парубий: в Раде будет зарегистрирован законопроект о резервной армии

04:02, 31 марта 2015
Политика
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Перед регистрацией законопроекта проделана большая работа по поиску формата, который должен сплотить добровольческие батальоны в Украине.

В Раде зарегистрируют законопроект о резервной армии \ liga.net

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий заявил в эфире одного из телеканалов.  "Мы регистрируем законопроект о резервной армии в Украине. Мы очень долго разрабатывали этот законопроект. Еще в Самообороне Майдана", - сказал он, подчеркнув, что сейчас идет поиск формата, чтобы больше сплотить добровольческие батальоны.

Читайте такжеВ Украине появится еще один добровольческий танковый батальон – БирюковВ частности, он отметил, что лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош ведет "системный разговор" о том, в каком формате добровольческий батальон "ДУК Правый сектор" может существовать в составе Вооруженных сил Украины. 

Напомним, 19 марта Верховная Рада приняла проект закона №2377 президента Петра Порошенко о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно службы в военном резерве в особый период.

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