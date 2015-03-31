Парубий: в Раде будет зарегистрирован законопроект о резервной армии

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий заявил в эфире одного из телеканалов. "Мы регистрируем законопроект о резервной армии в Украине. Мы очень долго разрабатывали этот законопроект. Еще в Самообороне Майдана", - сказал он, подчеркнув, что сейчас идет поиск формата, чтобы больше сплотить добровольческие батальоны.

Читайте такжеВ Украине появится еще один добровольческий танковый батальон – БирюковВ частности, он отметил, что лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош ведет "системный разговор" о том, в каком формате добровольческий батальон "ДУК Правый сектор" может существовать в составе Вооруженных сил Украины.

Напомним, 19 марта Верховная Рада приняла проект закона №2377 президента Петра Порошенко о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно службы в военном резерве в особый период.