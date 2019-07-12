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У "Слуги народа" еще нет позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков - Разумков

15:52, 12 июля 2019
Политика
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Дмитрий Разумков / REUTERS

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что у политсилы пока что нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.

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Об этом политик рассказал журналу "Новое Время".

"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что каким бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен. Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", - заявил Разумков.

Напомним, 20 мая в Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинской марихуаны. О том, что он поддерживает легализацию медицинской марихуаны заявлял президент Владимир Зеленский.

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Теги: #однополые браки#легализация марихуаны#Слуга народа#Дмитрий Разумков