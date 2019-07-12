Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ по итогам разговора с Зеленским

11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с Путиным.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским», - говорится в сообщении.

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В совещании приняли участие председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с Путиным.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», - заявили в Кремле. Обсуждалась также возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор «носил прагматичный характер» и длился 20 минут.