Адвокат Стоецкого не исключает подачи апелляции на меру пресечения

Защита бывшего заместителя председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Василия Стоецкого не исключает подачи апелляции на меру пресечения в виде ареста или залога в 1 млн 182 тыс грн, присужденной ему сегодня Печерским районным судом.Киева.

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Об этом в интервью журналистам по завершению судебного заседания сообщил адвокат Стоецкого Станислав Цветинский.

«Возможно, мы будем подавать апелляционную жалобу», - сказал он.