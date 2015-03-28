Адвокат Стоецкого не исключает подачи апелляции на меру пресечения
18:34, 28 марта 2015Политика
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Защита Василия Стоецкого не исключает подачи апелляции на меру пресечения в виде ареста.
Защита Стоецкого может подать апелляцию на решение суда / Фото УНИАН
Защита бывшего заместителя председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Василия Стоецкого не исключает подачи апелляции на меру пресечения в виде ареста или залога в 1 млн 182 тыс грн, присужденной ему сегодня Печерским районным судом.Киева.
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Об этом в интервью журналистам по завершению судебного заседания сообщил адвокат Стоецкого Станислав Цветинский.
«Возможно, мы будем подавать апелляционную жалобу», - сказал он.
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