Трое глав ГосЧС в областях подтвердили факт вымогательства - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала ICTV, сообщает пресс-служба МВД.

"После коллегии, трое из руководителей областных подразделений ГосЧС дали показания относительно вымогательства средств со стороны руководства", - заявил Аваков.

Читайте такжеАдвокат заявил, что Бочковского могут освободить сегодня ночью

По его словам, это является одной из причин, почему процессуальные действия были перенесены 28 марта.

"Я хорошо понимаю, что эта ситуация вызывает напряжение в обществе. Мы делаем очень сложную работу. Поэтому, мне нужна невероятная поддержка общества в этом процессе", - добавил Аваков.

Как сообщал УНИАН, экс-главе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.