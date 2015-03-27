Спецподразделение "Сокол" войдет в украинский аналог SWAT

В него войдут лучшие представители батальонов особого назначения и спецподразделений МВД, в частности «Сокол», сообщает пресс-служба МВД.

««Сокол» - самое боеспособное и профессионально закаленное подразделение в милиции, которыое может выполнить самые сложные задачи, - так оно сможет с достоинством выполнять задачи, которые будут стоять перед сотрудниками вновь созданного спецподразделения «Корд», - отметил заместитель главы МВД Алексей Руденко.

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Сейчас бойцы спецподразделения «Сокол» несут службу на передовых позициях в зоне АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД вскоре представит программу создания единого специального подразделения для оперативного реагирования по аналогии американского спецподразделения SWAT.