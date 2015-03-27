Прокуратура решила отобрать санаторий у любовницы Януковича
ГПУ предъявила иск об истребовании госимущества детского санатория "Славутич", которым пользуется общество, участником которого является благотворительный фонд Любови Полежай "Дорога будущего".
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Установлено, что указанное ООО в 2010 году неправомерно получило в аренду имущество детского санатория в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
Вопреки требованиям закона, сделка была заключена без проведения конкурса, лицом, которое не имело права распоряжаться этим государственным имуществом.
"Вследствие этого государственный санаторий, расположенный в живописном уголке Киевщины на берегу Каневского водохранилища на территории площадью 7 га, передано в пользование за символическую плату - 2 тысячи гривен в месяц", - отметили в ГПУ.
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"В то же время, стоимость путевки для оздоровления детей арендаторами определена около 10-12 тыс грн за смену", - подчеркнули в ведомстве.
"Несмотря на незаконность передачи указанного имущества и истечения срока действия договора аренды, общество продолжает пользоваться государственным имуществом без каких-либо правовых оснований", - заявили в ГПУ.
Как известно, Полежай была сожительницей экс-президента Виктора Януковича.