Милиция задержала водителя автобуса, который подорвался на мине

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство двух и более лиц по неосторожности), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Читайте такжеАвтобус, подорвавшийся под Горловкой, нелегально перевозил людей через линию разграниченияКак подчеркнул Аброськин, «водитель своими действиями сознательно причинил смерть людям, приняв решение ехать по грунтовой дороге. Он знал, что вдоль обочины дороги установлены мины. Надеюсь, он понесет заслуженное наказание».

Как сообщал УНИАН, 25 марта после 20.00 в районе Майорской во время попытки объехать по грунтовой дороге стационарный блокпост подорвался на мине автобус «ЛАЗ», который перевозил людей из Артемовска в Горловку. Четыре человека погибли, 21 получили телесные повреждения, 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Не пострадали водитель и женщина, которая вышла из автобуса на блокпосту «Курдюмовский».