Суд над экс-председателем ГСЧС состоится в пятницу - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних справАрсен Аваков в эфире телеканала "1+1", пишет Lb.ua.

"На сегодняшний день Бочковскому и Стоецкому объявлено подозрение и все материалы переданы в суд. Мы требуем ареста для них. Генпрокуратура нас в этом поддерживает. Надеемся, что завтра суд примет соответствующее решение", - сказал Аваков.

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Как сообщалось, 25 марта Бочковского и его зама Василия Стоецкого в наручниках вывели прямо с заседания Кабмина. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса - присвоение и растрата госсредств. Бочковскому вменяют закупку топлива по завышенным ценам у частных компаний за откат в 15-20%.

Исполняющим обязанности руководителя службы назначен Зорян Шкиряк, советник главы МВД.