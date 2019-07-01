В Брюсселе готовится заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсудят Украину

Представители США намерены поставить вопрос освобождения украинских военнопленных моряков на заседании Совета Россия - НАТО.

В Брюсселе в пятницу, 5 июля, состоится заседание Совета НАТО-Россия, на повестке дня вопрос Украины.

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Как сообщается на сайте Альянса, о результатах встречи будет сообщено на пресс-брифинге. «Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг осуществит подход к прессе в пятницу, 5 июля 2019 года, чтобы проинформировать средства массовой информации о заседании Совета НАТО-Россия на правах председательствующего», - говорится в сообщении.

Ожидается, что пресс-брифинг состоится ориентировочно в 13:00 (14:00 по Киеву).

Как сообщал УНИАН, 25 июня постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что США намерены поставить вопрос освобождения украинских военнопленных моряков на заседании Совета Россия - НАТО. Она сообщила, что американская сторона предложила провести встречу Совета Россия - НАТО 5 июля.

В тот же день Столтенберг заявил, что планируется провести заседание Совета НАТО-Россия, на котором будет поднят вопрос нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).