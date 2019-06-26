ПАСЕ вернула полномочия российской делегации без каких-либо санкций

При этом в Ассамблее призвали РФ освободить украинских моряков и сотрудничать с Совместной следственной группой в расследовании сбитого самолета рейса MH17.

В Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций.

О результатах соответствующего голосования объявила президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье на заседании летней сессии, которая проходит 24-28 июня в Страсбурге (Франция).

"За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, 15 воздержались.

В то же время, Ассамблея отказалась поддержать поправку к резолюции об осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и об участии России в военном конфликте на востоке Украины.

В ПАСЕ также отказались применить ряд санкционных ограничений в отношении российской делегации на период до января 2020 года. В частности, предлагалось приостановить право РФ на избрание ее представителей в Мониторинговый комитет и бюро Ассамблеи. Кроме того, Ассамблея не лишила российскую делегацию права участвовать в мониторинговых миссиях Ассамблеи по наблюдению за выборами и права представлять Ассамблею в органах Совета Европы, внешних учреждениях и организациях, как на институциональной, так и на нерегулярной основе.

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При этом, Ассамблея выразила сожаление по поводу того, что Россия приостановила взаимодействие с ПАСЕ и не подавала документы на утверждение полномочий своей делегации в 2016-2019 годах.

Также в ПАСЕ выразили недовольство из-за приостановления Россией выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы.

Ассамблея подчеркнула, что настроена поддерживать диалог с Россией с целью достижения устойчивых решений.

При этом в тексте резолюции возвращение делегации РФ в сессионный зал Ассамблеи объясняется важностью избрания нового генерального секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека.

В этой связи Ассамблея "решает ратифицировать полномочия Российской Федерации". Это решение окончательно возвращает российскую делегацию в сессионный зал ПАСЕ без выполнения каких-либо условий.

В то же время, в Ассамблее разработали ряд рекомендаций, которые Россия по мнению ПАСЕ должна выполнить.

В частности, Ассамблея призывает власти РФ "освободить 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе по обвинению "в незаконном пересечении границы Российской Федерации".

Кроме того, в ПАСЕ призвали РФ "немедленно уплатить все взносы в бюджет Совета Европы".

Еще Ассамблея призвала РФ "безоговорочно и полноценно взаимодействовать с Совместной следственной группой и прокуратурой Нидерландов по привлечению виновных в сбивании самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 к ответственности".

Также в ПАСЕ призвали Россию принять эффективные меры с целью предотвращения нарушения прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, особенно в Чечне, и привлечь к ответственности виновных за совершенные действия в прошлом.

Кроме того, Россию призвали полностью взаимодействовать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.