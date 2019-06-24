Украине нечего делать в ПАСЕ, если права РФ будут восстановлены - Арьев

Глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ считает, что попытки вернуть РФ в сессионный зал Ассамблеи являются фестивалем лицемерия и торговлей ценностями.

Украине нечего делать в Парламентской ассамблее Совета Европы, если права делегации Российской Федерации будут восстановлены без предварительных условий.

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Оруэлловская реальность: война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. Это то, что происходит сейчас в ПАСЕ. Фестиваль лицемерия, компромисс с совестью, торговля ценностями. Но это бумеранг. Жаль, что политическая целесообразность побеждает принципы. Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать", - подчеркнул Арьев.

Читайте такжеУкраинская делегация обвинила президента ПАСЕ в нарушении регламента

Как сообщал УНИАН, летняя сессия ПАСЕ, которая открылась 24 июня в Страсбурге, внесла в повестку дня решение о возвращении делегации России в Ассамблее. Данное решение должно быть принято в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений.

Идею снять санкции с России в ПАСЕ поддержали многие западные политики и правительств.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более чем 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня 2019 года Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Теперь этот проект резолюции окончательно должна утвердить непосредственно ПАСЕ.