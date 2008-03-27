Турчинов показал журналистам, где он спит на работе (фоторепортаж)

Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов во время проведения акции ”День открытых дверей в Кабинете министров” 27 марта продемонстрировал журналистам свой кабинет, спальное место и уборную.

В его кабинете есть прямая спецсвязь с Президентом, премьер-министром, с обладминистрациями, а также так называемая «сотка» и «двухсотка». С премьер-министром по государственным вопросам он общается по прямому телефону.

Портрета Президента, как и портрета премьер-министра, в его кабинете нет. Вместо этого висит натюрморт. Турчинов считает, что членам правительства не обязательно иметь в кабинете портрет премьер-министра.

Среди прочего Турчинов сообщил журналистам, что в его комнате отдыха есть раскладушка, но ночует на работе он нечасто: «Раскладушка есть, это обязательно для всех министров, которые ночуют на работе». Вице-премьер добавил, что работает с 9-и утра до поздней ночи, однако на ночь в кабинете не остается, хотя кроме раскладушки в комнате отдыха у него есть еще и диван, где можно поспать.

Первый вице-премьер продемонстрировал также и свою уборную. Сообщил, что из-за большого объема работы обедать ему приходится в течение 10-15 минут, причем чай первый вице-премьер-министр пьет, как и Президент, без сахара, но с медом. А напоследок доконал журналистов, подтвердив наличие подземных ходов, которые связывают здание Кабмина с Секретариатом Президента, Верховной Радой и одной из станций метро. Он также подтвердил наличие специального так называемого «бункера Януковича» для проведения переговоров. Он отметил, что это очень маленькое помещение, в котором может поместиться примерно 4 человека.

Фото Александра Синицы / УНИАН