Лавров заявил, что "нормандская четверка" не сможет навязывать решения главарям ОРДЛО

Как утверждает Лавров, "ключевой механизм выполнения Минских договоренностей – это контактная группа, единственная платформа, на которой совместно работают Киев, Донецк и Луганск".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что "нормандская четверка" не может навязывать решения "администрациям" ОРДЛО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Контакты между президентом Зеленским и руководством Германии и Франции состоялись и в Берлине, и в Париже, министры иностранных дел Германии и Франции посещали Киев. Надеюсь, нам как участникам "нормандского формата" расскажут, какова была реакция и о чем шла речь. Тем более, вновь предлагают наши партнеры собраться и созвать саммит "нормандского формата", - сказал Лавров.

По его словам, Россия готова встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что "ключевой механизм выполнения Минских договоренностей – это контактная группа, единственная платформа, на которой совместно работают Киев, Донецк и Луганск".

"Без того, чтобы там договариваться, никого прогресса не получится. "Нормандский формат" не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся", - подчеркнул он.

Читайте такжеУ Путина прокомментировали идею расширения "нормандского формата"

Как сообщал УНИАН, 6 июня Сергей Лавров заявлял, что начать роботу в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) после избрания президентом Украины Владимира Зеленского с чистого листа не получится.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы", - сказал Лавров.

Он упомянул заявления главы администрации Зеленского о том, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией. "Я даже не понял, о каких переговорах идет речь, потому что, если брать Донбасс, то переговоры были в рамках Контактной группы и "нормандского формата". Это не переговоры с Россией. Переговоры в "нормандском формате" президент Зеленский подтвердил. Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то это не получится", - отметил Лавров.

30 мая Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Гайко Маасом "креативные идеи" по реализации Минских соглашений.

После встречи Маас заявил, что эксперты стран "нормандского формата" обсудят пути ускорения установления мира на Донбассе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предположил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в середине июля.