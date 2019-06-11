Лавров заявил, что "нормандская четверка" не сможет навязывать решения главарям ОРДЛО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что "нормандская четверка" не может навязывать решения "администрациям" ОРДЛО.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Контакты между президентом Зеленским и руководством Германии и Франции состоялись и в Берлине, и в Париже, министры иностранных дел Германии и Франции посещали Киев. Надеюсь, нам как участникам "нормандского формата" расскажут, какова была реакция и о чем шла речь. Тем более, вновь предлагают наши партнеры собраться и созвать саммит "нормандского формата", - сказал Лавров.
По его словам, Россия готова встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что "ключевой механизм выполнения Минских договоренностей – это контактная группа, единственная платформа, на которой совместно работают Киев, Донецк и Луганск".
"Без того, чтобы там договариваться, никого прогресса не получится. "Нормандский формат" не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся", - подчеркнул он.
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Как сообщал УНИАН, 6 июня Сергей Лавров заявлял, что начать роботу в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) после избрания президентом Украины Владимира Зеленского с чистого листа не получится.
"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы", - сказал Лавров.
Он упомянул заявления главы администрации Зеленского о том, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией. "Я даже не понял, о каких переговорах идет речь, потому что, если брать Донбасс, то переговоры были в рамках Контактной группы и "нормандского формата". Это не переговоры с Россией. Переговоры в "нормандском формате" президент Зеленский подтвердил. Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то это не получится", - отметил Лавров.
30 мая Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Гайко Маасом "креативные идеи" по реализации Минских соглашений.
После встречи Маас заявил, что эксперты стран "нормандского формата" обсудят пути ускорения установления мира на Донбассе.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предположил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в середине июля.