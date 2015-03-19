Квасьневский заявил об отсутствии опасности начала открытой войны Украины и России этой весной

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Квасневский сказал в эфире польского TOK FM.

"Через месяц или два такого риска нет", - сказал он, комментируя обсуждение в Польше этой темы.

Он также раскритиковал польских политиков, которые нагнетают атмосферу в этой ситуации.

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"Если кто-то хочет цинично использовать в политике военный аргумент, делает очень плохо. Создание военного психоза не имеет смысла", - отметил Квасьневский.

Он также сказал, что не видит оснований для того, чтобы говорить, что НАТО не оправдывает себя в контексте защиты Польши.

"В 1999 году, когда мы входили в НАТО, имели право радоваться, потому что получили сильные гарантии безопасности. Сегодня они выставлены на пробу, но нет никакой причины, чтобы говорить, что НАТО себя не оправдало", - отметил он, назвав такую риторику деструктивной.