Генпрокуратура открыла дело против директора ГБР Трубы

Согласно заявлениям, в действиях директора ГБР усматриваются четыре правонарушения.

Генеральная прокуратура открыла дело против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Как сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, заявления о нарушении законодательства Трубой поступили от Председателя Совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и Секретаря этого Совета Надежды Коренной.

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Согласно заявлениям, в действиях директора ГБР усматриваются четыре правонарушения:

- умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины);

- служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей через недобросовестное отношение к ним, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц (ч. 1 ст. 367 УК Украины);

- злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины);

- разглашение данных досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

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ГПУ открыла производство лишь по статье "Невыполнение судебного решения". Речь идет о решении Окружного административного суда о признании недействующими некоторых положений Регламента реализации полномочий директором ГБР, расширявших полномочия Трубы.

"По результатам проведения досудебного расследования будет принято решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другим фактам противоправной деятельности Трубы Р.М", - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко заявляет, что Роман Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро. НАБУ открыло дело по факту возможной государственной измены Трубы.