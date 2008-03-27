НАТО подготовил два проекта деклараций относительно Украины

Союз НАТО подготовил два проекта деклараций об Украине и Грузии: «предоставить» и «не предоставить» План действий для членства. Представители новых стран – членов НАТО заявили на еженедельном заседании Североатлантического совета в Брюсселе в среду, что «половинчатый» подход не пойдет никому на пользу, сообщает Радио Свобода. Ранее в НАТО обсуждали, среди других, компромиссный план, который, по сообщениям, предусматривал бы повышение отношений Североатлантического союза с Украиной и Грузией, но не упоминал бы об их перспективах вступления в НАТО.

Между тем Североатлантический союз, как и раньше, не имеет общего мнения, предоставлять ли Украине и Грузии План действий для членства на саммите 2–4 апреля в Бухаресте.

Как сообщил Радио Свобода один из правительственных чиновников НАТО, постоянный представитель США в Североатлантическом союзе Виктория Нуланд в среду официально поинформировала коллег, что президент США Джордж Буш принял решение в интересах Украины и Грузии.

Ранее за предоставление этим странам Плана действий для членства высказались 10 стран НАТО – 9 новых членов из Восточной Европы, кроме Венгрии, и Канада.

В то же время Германия и Франция как и раньше твердо против такой возможности.

Но в среду послы обоих государств, говоря о Грузии, заявили, что в целом поддерживают ее евроатлантические устремления.

В этот день заседания Североатлантического совета – высшего политического органа НАТО, который заседал на уровне постоянных представителей, – посетила делегация Грузии, которая убеждала, что отказ их стране в Плане действий стал бы попустительством России и еще более разжег бы сепаратистские конфликты на грузинской территории.