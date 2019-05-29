Верховный суд отказался рассмотреть иск о незаконности назначения Богдана главой АП

Там отметили, что подавать иск о правонарушениях имеют право только те, кого оно непосредственно касается.

Верховный суд Украины отказался открывать производство по делу о законности назначения Андрея Богдана главой Администрации президента (АП).

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Об этом сообщает Верховный суд на своей странице в соцсети. "Верховный Суд отказал в открытии производства по делу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят либо прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается. Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению А. Богдана Главой Администрации Президента Украины, такой Указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с настоящим административным иском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ст. 55 Конституции предусматривает право на судебную защиту, однако лишь тогда, когда правонарушение должно быть реальным, касаться индивидуально выраженных прав или интересов лица, которое утверждает об их нарушении". Там отметили, что подавать иск о правонарушениях имеют право только те, кого оно непосредственно касается.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая назначил главой АП своего советника по юридическим вопросам, юриста партии "Слуга народа" и одного из членов предвыборного штаба Андрея Богдана.