Назначение Богдана главой АП обжаловали в Верховном суде

Заявление подано в канцелярию суда 24 мая общественной организацией «Общественный люстраційний комитет» и физическим лицом.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда получил два исковых заявления об отмене указа президента о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице Верховного Суда в соцсети Facebook в понедельник.

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"В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступили два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины от 21.05.2019 года № 304/2019 «О назначении А. Богдана главой Администрации президента Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление подано в канцелярию суда 24 мая общественной организацией «Общественный люстраційний комитет» и физическим лицом.

В течение пяти дней со дня подачи исков будет вынесено постановления о следующих процессуальных действиях.

Как сообщал УНИАН, на сайте президента Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов петиция относительно отставки главы Администрации президента Андрея Богдана.