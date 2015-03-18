Наливайченко: Якименко лично приказал уничтожить документы СБУ

Об этом в интервью LB.ua нынешний председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко.

"Да, Якименко и его банда тут у нас, во дворе (на Владимирской 33, - ред.), выставили более 20 огромных железных сейфов – пытались уничтожить содержимое. В числе документов были ОРД по большинству активистов, руководителей самообороны Майдана, оппозиционных политиков, более того – по их детям. Вдумайтесь, даже дети были "на карандаше"! Существовала реальная угроза жизни этих людей. Реальная. Я не преувеличиваю.", – заявил он.

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Однако, по словам Наливайченко, часть материалов удалось восстановить в регионах, куда они рассылались по управлениям СБУ.

Кроме того, говорит глава СБУ, есть документальное подтверждение, что приказ уничтожить документы отдавал лично Якименко.

"Он лично подписывал приказ о том, чтобы все уничтожить. Этот документ остался. Опять-таки, благодаря региональным управлениям СБУ", - отметил Наливайченко.

Кто отдавал соответствующее распоряжение Якименко - Виктор Янукович или Александр - Наливайченко ответит не смог.

"Для этого его нужно допрашивать", - резюмировал он.

Якименко возглавлял СБУ с января 2013 года по февраль 2014 года. После бегства экс-президента Виктора Януковича из Украины Якименко тоже покинул страну.