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Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко

13:23, 23 мая 2019
Политика
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Зеленский переназначил двух чиновников \ фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский переназначил на должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий Валерия Сушкевича и Вадима Свириденко.

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Соответствующие указы опубликованы на сайте Администрации президента.

Указом №319/2019 Вадим Свириденко снова назначен на эту должность.

Сушкевич переназначен указом №321/2019.

Свириденко был назначен на должность уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий в ноябре 2018 года. Сушкевич занимает должность уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью с декабря 2014 года.

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Теги: #назначения#Владимир Зеленский