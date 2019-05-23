Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко

В частности, Зеленский переназначил чиновников на должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Президент Владимир Зеленский переназначил на должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий Валерия Сушкевича и Вадима Свириденко. Читайте такжеВ команде Зеленского выступают за назначение гражданского лица на должность главы СБУ Соответствующие указы опубликованы на сайте Администрации президента. Указом №319/2019 Вадим Свириденко снова назначен на эту должность. Сушкевич переназначен указом №321/2019. Свириденко был назначен на должность уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий в ноябре 2018 года. Сушкевич занимает должность уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью с декабря 2014 года.

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