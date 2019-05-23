Зеленский оставил на должностях двух чиновников времен Порошенко
Президент Владимир Зеленский переназначил на должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий Валерия Сушкевича и Вадима Свириденко.
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Соответствующие указы опубликованы на сайте Администрации президента.
Указом №319/2019 Вадим Свириденко снова назначен на эту должность.
Сушкевич переназначен указом №321/2019.
Свириденко был назначен на должность уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий в ноябре 2018 года. Сушкевич занимает должность уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью с декабря 2014 года.