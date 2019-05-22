Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета Безопасности

Супрун подчеркнула, что Россия для участия в Совбезе ООН должна вывести свои войска с территории Донбасса и Крыма и освободить всех пленных.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

Об этом она отметила в своей речи на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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"ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока та не вернется к системе международного права", - сказала Супрун.

Она отметила, что это касается вывода российских войск с территории Донбасса и Крыма, а также освобождения всех военнопленных и политических заключенных.

И. о. министра также призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие международные организации отказаться от российского финансирования, чтобы не стать "заложниками Кремля". Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России.

Как сообщал УНИАН, Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая в 12:00 (12:00 по киевскому времени) объявит решение относительно просьбы Украины обязать Россию освободить захваченных украинских моряков и судов.