Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником

Соответствующий указ от 21 мая обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником. Читайте такжеЗеленский назначил Богдана главой Администрации президента Соответствующий указ №311/2019 от 21 мая обнародован на сайте главы государства. "Назначить Ермака Андрея Борисовича помощником президента Украины", - говорится в документе.

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