Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником
20:40, 21 мая 2019Политика
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Соответствующий указ от 21 мая обнародован на сайте главы государства.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая \ УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником.
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Соответствующий указ №311/2019 от 21 мая обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Ермака Андрея Борисовича помощником президента Украины", - говорится в документе.
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