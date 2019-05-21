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Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником

20:40, 21 мая 2019
Политика
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Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая \ УНИАН

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Соответствующий указ №311/2019 от 21 мая обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Ермака Андрея Борисовича помощником президента Украины", - говорится в документе.

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Теги: #назначение#Владимир Зеленский