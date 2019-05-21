Саакашвили соскучился по Украине и хочет в Киев (видео)
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили подтвердил свои намерения вернуться в Украину.
Читайте такжеЭто не ваше дело: Саакашвили прокомментировал совет Путина Зеленскому вернуть ему гражданство
В своем видеообращении политик ответил журналисту Дмитрию Гордону, который задал Саакашвили вопрос о возвращении в Украину.
"Я собираюсь приехать в Киев, потому что я соскучился по Украине, по своим друзьям, по многим своим близким», - отметил Саакашвили.
Бывший президент Грузии подчеркнул, что считает Украину своим вторым домом.
«Я считаю Киев родным для меня городом, так же как уже и Одессу. Меня совершенно искусственно лишили гражданства. В суде мои дела уже много месяцев не рассматриваются. Они говорят, что надо экспертизу провести, а на экспертизу у них двухлетняя очередь. То есть со мной играют в наперстки", – заявил Саакашвили.
Политик заявил, что ему необходимо восстановить гражданство Украины. А для начала – допустить на территорию страны.
Как сообщал УНИАН, Саакашвили обещал вернуться в Киев еще первого апреля, ведь был уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур.
22 апреля Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт и пустить в страну. Впрочем, украинские пограничники напомнили Саакашвили о нарушениях.
«Данное лицо в сентябре 2017 незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов», - говорится в сообщении.
В отношении Саакашвили действует ограничение въезда в Украину сроком до 2021 года