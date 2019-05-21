Саакашвили соскучился по Украине и хочет в Киев (видео)

Политик рассказал, что его дела уже много месяцев не рассматриваются в украинских судах.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили подтвердил свои намерения вернуться в Украину.

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В своем видеообращении политик ответил журналисту Дмитрию Гордону, который задал Саакашвили вопрос о возвращении в Украину.

"Я собираюсь приехать в Киев, потому что я соскучился по Украине, по своим друзьям, по многим своим близким», - отметил Саакашвили.

Бывший президент Грузии подчеркнул, что считает Украину своим вторым домом.

«Я считаю Киев родным для меня городом, так же как уже и Одессу. Меня совершенно искусственно лишили гражданства. В суде мои дела уже много месяцев не рассматриваются. Они говорят, что надо экспертизу провести, а на экспертизу у них двухлетняя очередь. То есть со мной играют в наперстки", – заявил Саакашвили.

Политик заявил, что ему необходимо восстановить гражданство Украины. А для начала – допустить на территорию страны.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили обещал вернуться в Киев еще первого апреля, ведь был уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур.

22 апреля Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт и пустить в страну. Впрочем, украинские пограничники напомнили Саакашвили о нарушениях.

«Данное лицо в сентябре 2017 незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов», - говорится в сообщении.

В отношении Саакашвили действует ограничение въезда в Украину сроком до 2021 года