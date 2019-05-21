Богдан ответил, собирается ли возглавить Администрацию президента

Богдан отметил, что на сегодня не может сообщить, кого Зеленский назначит на пост главы АП.

Президент Владимир Зеленский назначит на должность главы Администрации президента человека из ближайшего окружения, которому он доверяет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан сообщил журналистам после завершения консультаций президента с лидерами фракций и групп парламента относительно досрочного роспуска Верховной Рады.

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На вопрос, кто претендует на должность главы президентской администрации, он ответил: «Владимир Зеленский считает, что на такую должность должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет».

Богдан отметил, что на сегодня не может сообщить, кого Зеленский назначит на пост главы своей администрации.

На вопрос, собирается ли он возглавить Администрацию, Богдан ответил, что решение по этому поводу пока не принято. Он добавил, что сейчас в команде Зеленского он выполняет роль советника.

Ранее Андрей Богдан заявлял, что хотел бы поработать спикером украинского парламента или генеральным прокурором.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский принес присягу президента Украины и официально возглавил государство. Сразу после этого он объявил о роспуске Верховной Рады.