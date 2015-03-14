На следующей неделе в Украину прибудет самолет с 30 "Хаммерами" - президент

В Украину на следующей неделе прибудет самолет с 30 «Хаммерами».

Об этом сегодня сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве с представителями «волонтерского десанта» Министерства обороны Украины.

«Самолетом на следующей неделе к нам прилетает первая партия из 30 бронированных «Хаммеров». Десантники могут аплодировать», - сказал президент.

Читайте такжеКаждая область должна приобщиться к сооружению укреплений - Порошенко

По его словам, Украина будет продолжать производство собственной бронированной техники, в частности, бронетранспортеров 3-й и 4-й серии.