Зеленский зовет украинцев в Мариинский парк в день инаугурации

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приглашает украинцев прийти в Мариинский парк в Киеве 20 мая, в день инаугурации.

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Об этом он сообщил в Facebook. Новоизбранный глава государства заявил, что "очень хотел бы принести президентскую присягу, глядя народу в глаза".

"Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Чувствовать, что вы рядом", - написал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.

Известно, что на инаугурацию прибудут помощник генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) по политическим вопросам и политике безопасности посол Алехандро Альваргонсалес и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.