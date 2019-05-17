Насиров просит передать его дело в Высший антикоррупционный суд

Рассмотрение ходатайства состоится на следующем судебном заседании Шевченковского райсуда столицы.

Бывший председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подал ходатайство передать рассмотрение его дела в Высший антикоррупционный суд (ВАСУ).

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня на очередном судебном заседании я заявил ходатайство передать рассмотрение дела в Высший антикоррупционный суд. Соответствующее ходатайство было подано в Шевченковский районный суд г. Киева 17 мая в связи с началом работы ВАСУ. Как только было принято решение о создании Высшего антикоррупционного суда, я, чья дело напрямую подпадает под его юрисдикцию, сразу же выразил готовность предстать перед ВАСУ и доказать перед ним свою невиновность», - написал Насиров.

Читайте такжеСуд оставил Насирову эго загранпаспорт

Он отметил, что «практическая деятельность НАБУ и САП далека от тех идеалов, которые закладывались во время разработки и принятия соответствующих законопроектов».

В то же время Насиров добавил, что выступает категорически против сворачивания этих антикоррупционных институтов.

«Рассмотрение ходатайства состоится на следующем судебном заседании Шевченковского райсуда столицы», - заявил он.

Насиров отметил, что уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности ВАСУ, судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций, которых не закончено до дня начала его работы, передаются в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения в установленном Кодексом порядке.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Читайте такжеСуд отказал Насирову в приостановке конкурсов в налоговую и таможенную службы

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС во время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности председателя ГФС. В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова в должности.

11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области.

В феврале Шевченковский райсуд Киева арестовал почти 300 тыс. долларов, которые хранились на британских счетах Насирова.

4 марта Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер пресечения экс-председателю ГФС и руководителю департамента службы, однако уменьшил залог для Насирова со 100 миллионов гривен до 36 миллионов гривен.

25 апреля в САП заявили, что назначение судебного заседания по делу Насирова и Новикова на 6 мая делает невозможным своевременное продление им срока действия меры пресечения, который, согласно определению суда от 4 марта, истекал 2 мая.