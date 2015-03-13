Сегодня 1+1 покажет большое интервью с Порошенко

18:17, 13 марта 2015
Политика
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Сегодня, 13 марта, в 20:05 телеканал «1+1» покажет эксклюзивное интервью Президента Петра Порошенко, которое он дал ведущей ТСН Неделя Алле Мазур.

Фото УНИАН

В интервью будет показано на «1+1» сразу после вечернего выпуска ТСН.

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В нем ведущая и Президент обсудят наиболее волнующие для украинцев темы и вопросы - тему войны, борьбы с коррупцией и реформ и т.д.

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