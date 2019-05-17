В БПП заявили, что Зеленский все равно может распустить парламент

Заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" отмечает, что в "БПП" готовы и к очередным, и к внеочередным выборам.

Заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко отмечает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский все равно может распустить парламент, несмотря на прекращение деятельности коалиции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

Луценко отметила, что выход "Народного фронта" из коалиции говорит о том, что какие-либо инсинуации о том, что коалиции не существовало, были ложными.

"Народный фронт" имел полное право выйти из этой коалиции ... Это означает 30-дневный отсчет, вероятно, по законодательству по созданию новой коалиции. Означает ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да. Это означает", - сказала Луценко.

Также депутат отметила, что их фракция готова как к очередным, так и к внеочередным выборам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе их фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации по подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, в свою очередь, объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва. «Сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность», - констатировал спикер.

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко заявил, что сегодня возможный указ президента Украины о роспуске парламента стал значительно "более сомнительным". По мнению Власенко, даже если бы сегодня не было объявлено о прекращении деятельности коалиции, то новоизбранный президент "для чистоты соблюдения Конституции должен был бы сказать: "коалиции нет, я считаю, что с сегодняшнего дня начался 30-дневный срок на формирование новой ".

"Теперь ему этого не надо делать, теперь это сделали парни из "Народного фронта". И формально, юридически - это 30 дней на формирование новой коалиции. Этот срок истекает 17 июня. Следовательно, 16 июня истекает последний срок, который некоторые юристы считают последним сроком для возможной выдачи указа о роспуске ", - отметил депутат.