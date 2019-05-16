Замглавы АП подтвердил свою отставку

Елисеев был назначен заместителем главы АП в июле 2015 года.

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев подтвердил информацию о том, что подал в отставку.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Да, эта информация соответствует действительности. Сегодня, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту прошение об отставке. Таким образом я хочу, как говорится, очистить, скажем так, пространство для новой команды», - отметил Елисеев.

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Он подчеркнул, что это «нормальная европейская практика».

«Я сторонник такой европейской демократической традиции. Пришла новая команда. Не держимся за кресла, не держимся за власть, а спокойно передаем... Я отхожу в сторону и готов, со своей стороны, по мере своих возможностей, помогать, советовать и т.д. (своему преемнику)», - добавил Елисеев.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в АП, что Елисеев подал в отставку.

Елисеев был назначен заместителем главы АП в июле 2015 году.