Замглавы АП подал в отставку – СМИ

Пока только подано заявление об отставке.

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку.

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Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на источник в Администрации президента.

Пока только подано заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства.

"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил он.

Константин Елисеев назначен заместителем главы АП в июле 2015 года и занимался внешнеполитическим направлением. До этого он более 5 лет был послом Украины при ЕС.

Как сообщал УНИАН, 11 мая президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента Украины.