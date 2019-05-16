Замглавы АП подал в отставку – СМИ
16:37, 16 мая 2019Политика
278 0
Пока только подано заявление об отставке.
СМИ сообщают об отставке Елисеева / фото УНИАН
Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку.
Читайте такжеЕнин объяснил свое решение уйти в отставку «политизацией» так называемого «дела Курченко»
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на источник в Администрации президента.
Пока только подано заявление, но собеседник выразил уверенность, что ее удовлетворит еще действующий глава государства.
"Мы открываем пространство для новой команды", - отметил он.
Константин Елисеев назначен заместителем главы АП в июле 2015 года и занимался внешнеполитическим направлением. До этого он более 5 лет был послом Украины при ЕС.
Как сообщал УНИАН, 11 мая президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter