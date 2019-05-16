Журналисты показали элитную квартиру жены Зеленского в оккупированном Крыму (видео)

Согласно декларации о доходах и имуществе Владимира Зеленского, его супруга Елена владеет квартирой в Ливадии площадью 129,8 кв. м.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский задекларировал недвижимость в Ливадии (Большая Ялта) в оккупированном Крыму. Квартира принадлежит его жене Елене.

Квартира расположена в элитном жилом комплексе по одному адресу с Ливадийский дворцом, говорится в материале "Крым.Реалии".

Согласно декларации о доходах и имуществе Владимира Зеленского, его супруга Елена владеет квартирой в Ливадии площадью 129,8 кв. метра. Зеленская купила ее в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра, говорится в документе.

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Журналистам стало известно, что квартира Елены Зеленской расположена в жилом комплексе "Император" – элитном комплексе в Ливадии по соседству с памятником национального значения Ливадийским дворцом, по одному адресу с ним.

Жилой комплекс закрытого типа построен в дворцовом стиле с колоннами, панорамными окнами, декоративной отделкой балконов и главного входа, во дворе есть фонтаны, на цокольном этаже - паркинг, на крыше - два бассейна с шезлонгами и зона отдыха с видом на море и горы. К тому же владельцы ЖК могут пользоваться пляжем санатория "Ливадия".

Кроме этого территория "Императора" оснащена камерами видеонаблюдения, здесь работают круглосуточная охрана, служба эксплуатации и консьерж.