"Имиджевая утрата очень серьезная": религиовед спрогнозировал, чем закончится церковный скандал

По словам эксперта, ситуация не закончится расколом или чем-то ужасным, кроме как ударом по репутации.

Патриарх Филарет уличил Петра Порошенко во лжи. Он заявил, что тот пообещал, что после получения томоса, митрополит Епифаний будет Предстоятелем, отвечающим за внешнее представительство церкви. Но на самом деле руководить церковью останется Патриарх Филарет, отвечающий за внутреннюю церковную жизнь.

Эти договоренности между властью и церковью нигде не задокументированы. Но религиовед Руслан Халиков в комментарии Главреду допустил, что они были.

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"Я думаю, что договоренности какие-то были. Не столько с Епифанием, сколько с Петром Порошенко. И понятно, что такие вещи никто записывать не будет. Во время Собора была информация, что его несколько раз чуть не прервали - не могли между собой договориться. Может быть Порошенко что-то и пообещал Филарету. Но он сейчас перестанет быть президентом, и все его обещания уже не будут иметь такой базы. Ведь следующий президент не обязан придерживаться договоренностей, которые на себя брал предыдущий президент. Поэтому допускаю, что Филарет в этом плане хочет перестраховаться. И вряд ли он хочет идти на раскол. Скорее, позиционирует это как попытку наладить разговор внутри ПЦУ", - объяснил эксперт.

Руслан Халиков обратил внимание на то, что перерегистрация общин идет довольно криво, например, Украинской автокефальной церкви, того же Киевского патриархата.

"Они автоматически не перерегистрировались, и до сих пор вроде бы принадлежат этим церквям. Хотя их церквей уже нет. Возникает вопрос - почему они не перерегистрировались? Они надеются, что это произойдет автоматически? Или тоже считают, что Киевский патриархат до сих пор существует? И вот это может быть более проблемный вопрос", - говорит Халиков.

Также эксперт добавил, что в случае выхода Филарета из синода ПЦУ только выиграет.

"Если Филарет пойдет до конца и выйдет из ПЦУ, то в имиджевом плане это даже и лучше. Православные у нас, и в других странах не спешат признавать ПЦУ из-за осторожного отношения к Филарету. На него накладывали анафему и по умолчанию это так и воспринималось. А теперь получается, что он в ПЦУ, и это является фактором раздражения для православных. Это звучит немного парадоксально, но если он выйдет, то воспринимать Православную церковь Украины будут лучше", - заверил религиовед.

По его словам, ситуация не закончится расколом или чем-то ужасным, кроме как ударом по репутации.

"Имиджевая утрата очень серьезная - еще не успели организоваться, а уже перессорились. Это неприятно с точки зрения публичного позиционирования церкви. Но я думаю, что она будет восполнена, если священники будут и дальше показывать готовность к диалогу внутри церкви. Тем более, что конкуренция между архиереями есть не только на уровне Филарета и Епифания. Например, многие хотят быть в синоде. Но не все желающие войти, туда входят. И соответственно, что это еще один очаг напряжения. И если Филарет выйдет из Синода, то тот же митрополит Михаил Луцкий может быть и войдет. Возможно, он туда не попал по просьбе Филарета", - подчеркнул Халиков.

Филарет не откажется от попытки сохранить влияния, считает Руслан Халиков.

"Несмотря на свои 90 лет, он еще в своем возрасте даст фору и нам с вами, и украинским политикам. Это скорее с его стороны попытка сохранить влияние при политическом переформатировании власти. Он вполне осознает, что делает. Но это не испортит радикально жизнь церкви, скорее он пытается сохранить свое влияние в рамках церкви, а не опять начинать строить свой патриархат", - резюмировал религиовед.