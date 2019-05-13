Вакарчук готовит видеообращение о походе в политику - СМИ

Также журналисты рассказали, что Вакарчук проводит политические консультации об объединении "здоровых демократических сил".

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, по информации СМИ, готовится к парламентским выборам.

Правда, пока непонятно, собирается ли сам музыкант становиться депутатом, пишет "Украинская правда" в своем Telegram-канале "УП.Off the record".

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"Вместе с тем, он уже проводит политические консультации об объединении "здоровых демократических сил". В ближайшее политическое окружение Вакарчука причисляют: бывшую заместительницу министра экономики Юлию Клименко, бывшего исполнительного директора Transparency International Ярослава Юрчишина и советника министра экономразвития Ярослава Железняка", - говорится в сообщении.

"16 мая якобы планируется видеообращение Вакарчука, где музыкант заявит, каким видит свое политическое будущее", - добавили в "УП.Off the record".

Ранее СМИ сообщили, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах и вскоре представит свою команду.