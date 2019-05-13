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Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого

19:42, 13 мая 2019
Политика
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Дональд Туск / REUTERS

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

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"Горд возможностью наградить большого друга Украины, президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого. Искренне благодарны, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности", - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

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Теги: #Туск#Порошенко#орден Ярослава Мудрого