Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого
19:42, 13 мая 2019Политика
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Глава государства выразил благодарность Туску за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев.
Дональд Туск / REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко наградил президента Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
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"Горд возможностью наградить большого друга Украины, президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого. Искренне благодарны, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности", - написал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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