Порошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого

Глава государства выразил благодарность Туску за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко наградил президента Европейского Совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Об этом глава государства сообщил в Facebook. Читайте такжеПорошенко наградил своего советника Крестом Ивана Мазепы "Горд возможностью наградить большого друга Украины, президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого. Искренне благодарны, господин президент, за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности", - написал Порошенко. Как сообщал УНИАН, Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

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