Суд отказался рассматривать иск о запрете подписания языкового закона

В суде исковое заявление назвали необоснованным и беспочвенным.

Окружной административный суд Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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«Суд считает, что заявителем не было доказано очевидной противоправности действий спикера парламента в связи с непредоставлением ни одного доказательства в подтверждение такого обстоятельства. В частности, суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, поскольку заявление не содержало обоснования и доказательств (например, устав), что поданное заявление и иск, который намерен подать заявитель, касаются цели (целей), с которой создана ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной», которая указанна истцом. Вместе с тем, в заявлении об обеспечении иска указано, что права общественной организации и ее членов нарушены действиями Председателя Верховной Рады», - сообщили в суде.

Также во время рассмотрения данного заявления судом было установлено, что народными депутатами, согласно Регламенту Верховной Рады Украины, инициирована процедура отмены соответствующего решения парламента.

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В пресс-службе напомнили, что в Окружной админсуд Киева поступило заявление об обеспечении иска от ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, где истец просил суд запретить председателю ВР и любому из отдельных народных депутатов и работников Аппарата парламента совершать любые действия, направленные на подписание соответствующего закона и направление его на подпись президенту и последующее официальное опубликование указанного закона.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ поддержали 278 народных депутатов.

В «Оппозиционном блоке» сразу заявили, что готовят представление в Конституционный суд Украины относительно признания языкового закона неконституционным.