Катеринчук заявляет, что единый кандидат - оскорбление для киевлян

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК выступает против выдвижения единого кандидата от коалиции на должность мэра Киева и готов предложить собственную кандидатуру.

Об этом говорится в переданном УНИАН письме Н.КАТЕРИНЧУКА к киевлянам, народным депутатам, председателям парламентских фракций, лидерам политических партий, председателю Верховной Рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

“Назначение так называемого единого кандидата на должность мэра Киева от коалиции демократических сил – это оскорбление для киевлян”, - считает Н.КАТЕРИНЧУК.

Народный депутат отметил, что два года назад Киев возглавил мэр, которого поддержала только треть жителей столицы. По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, в целом это люди малообеспеченные, а большинство киевлян, которые привыкли полагаться на свои силы и делать собственный выбор, не считают Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО своим мэром. “Он мэр, который законно занимает свою должность, но не имеет поддержки среди всего населения Киева”, - отмечает Н.КАТЕРИНЧУК.

В такой ситуации, по мнению народного депутата, виновны законодатели, которые не приняли необходимого закона, который позволил бы избирать городского председателя большинством голосов избирателей. По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, необходимость заменить коррумпированную, неэффективную, непрофессиональную, устаревшую киевскую власть командой эффективных современных управленцев превращается в политический конфликт между силами демократической коалиции и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ.

“Неужели киевляне, которые являются элитой украинского общества, не могут сами разобраться в своем выборе? Неужели выбор председателя Киева должен происходить в кулуарах власти и зависеть от договоренностей между партийными лидерами? Нужно ли пугать киевлян тем, что побороть ЧЕРНОВЕЦКОГО можно, лишь покорно проголосовав за политика, которого избрали не они сами, а на которого им кто-то указал?”, - спрашивает народный депутат.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что очень важно не тратить попусту время в политических интригах, а принять закон, который будет регламентировать процедуру выборов мэра в два тура. Он напомнил, что на рассмотрение Верховной Рады такой законопроект уже подан депутатами от БЮТ. Однако, отметил народный депутат, этот законопроект является несовершенным и нуждается в существенных изменениях. Н.КАТЕРИНЧУК считает, что необходимо создать условия, при которых киевляне увидят в первом туре выборов не лоббистов определенных политических или бизнесовых структур, не чиновников прошлых времен, а большой выбор новых лиц – современных управленцев европейского образца, способных руководить таким непростым хозяйственным и социальным механизмом, как столица Украины. Народный депутат выразил убеждение, что чем больше будет именно таких претендентов, тем лучшим может стать процесс выбора киевлянами своего мэра. “Именно возможность избирать среди большого количества достойных кандидатов и выборы в два тура – самый лучший способ не допустить повторного избрания ЧЕРНОВЕЦКОГО и таких, как он”, - отмечается в письме.

Н.КАТЕРИНЧУК предлагает немедленно создать группу экспертов, которая доработает законопроект двухступенчатых выборов городского председателя и подаст его на рассмотрение в Верховную Раду для срочного принятия. Народный депутат отметил, что он готов лично взять на себя ответственность за руководство этой группой. Кроме того, он выразил готовность “выдвинуть свою кандидатуру на выборы городского председателя Киева от Европейской партии Украины”. “Я готов показать киевлянам реальную программу развития Киева и представить свою команду, которая в состоянии ее реализовать”, - заявляет Н.КАТЕРИНЧУК.

Народный депутат предложил всем политическим силам, а также независимым кандидатам, которые считают, что способны решить проблемы Киева, также выдвинуть свои кандидатуры на выборы Киевского городского председателя.

“Я призываю всех киевлян, народных депутатов Украины, председателей парламентских фракций и лидеров политических партий, председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО поддержать мою инициативу и сделать все необходимое, чтобы обеспечить киевлянам прозрачные, демократические выборы и возможность сделать лучший выбор”, - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.