Гройсман заявил, что Россия может принудительно выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО

Гройсман поставил в пример оккупированный Крым.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допустил, что Россия может принудительно выдавать свои паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Мы же знаем, что в том числе принудительно выдавали [российские] паспорта в украинском Крыму. По-разному находили возможности давления на людей, но "нет российского паспорта - ты ограничен в своих правах", это огромная проблема. То же самое сейчас пытаются делать на украинском Донбассе, это тоже недопустимо", - сказал он в интервью Радио НВ.

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Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированных территорий Украины - псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" - получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В ответ Украина обратилась в Совбез ООН. Официальный Киев считает, что этот шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям.

Позже Путин заявил, что в правительстве России думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям "ЛНР" и "ДНР", но и всем украинцам.

1 мая Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства РФ для некоторых категорий украинцев.