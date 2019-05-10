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В Германии предложили новый план по Донбассу

11:37, 10 мая 2019
Политика
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REUTERS

Член внешнеполитического комитета бундестага от фракции СвДП Рената Альт предлагает дополнительные меры, которые смогут сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования положения на востоке Украины.

Прежде чем выносить свои предложения в виде проекта резолюции на обсуждение внешнеполитического комитета бундестага, фракция либералов устроила вечером в среду, 8 мая, экспертные слушания на эту тему, передает Deutsche Welle.

В первую очередь, по ее мнению, необходимо дополнить минские соглашения сроками и приоритетами. В качестве примеров Альт называет отсутствие в их тексте сроков реализации тех или иных мер, а также конкретизации последствий в случае их непринятия. Не указано также, какие из договоренностей являются приоритетными.

"В нынешнем состоянии все одинаково важно, - указала она, - и отвод вооружений, и выборы, и обмен военнопленными".

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Именно это и завело, по мнению Альт, ситуацию в тупик, так как ни Москва, ни Киев не готовы сделать первый шаг.

"Миссия "голубых касок", - заявила Альт, - должна обеспечить соблюдение режима прекращения огня".

Следующим шагом, по мнению Альт, должна стать замена правительств самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" переходной гражданской международной администрацией. В ее задачу входили бы подготовка и проведение свободных выборов на этих территориях. Выполнение полицейских функций и задач по охране границы могла бы частично взять на себя миссия Евросоюза.

"Необходимо оперативное подразделение, которое бы вместе с украинской полицией обеспечивало поддержание общественного порядка. Это позволило бы повысить доверие жителей востока Украины к государственным правоохранительным органам", - пояснила Альт.

На европейскую миссию она возлагает даже больше надежд, чем на "голубые каски", поскольку в ЕС, в отличие от Совета Безопасности ООН, ни у кого нет права вето.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев на Донбасс, как это предусматривает соответствующее решение Совета Безопасности ООН.

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Теги: #Германия#война на Донбассе