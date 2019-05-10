Может ли Рада не назначить дату инаугурации президента?

30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента Украины. 3 мая в газетах «Урядовий кур’єр» и «Голос України» были опубликованы официальные результаты выборов. По закону, с дня публикации результатов в этих газетах начинается отсчет 30-ти дневного периода, в течении которого, согласно ч. 1 ст. 87 ЗУ «О выборах президента Украины», должна состояться инаугурация новоизбранного президента Украины.

Сегодня одним из вопросов, формирующих повестку дня в медиапространстве, является дата инаугурации президента. Согласно ч. 2 ст. 165 ЗУ «О регламенте Верховной Рады Украины», дата и время проведения торжественного заседания парламента по согласованию с новоизбранным президентом Украины определяются решением Верховной Рады. В случае непринятия такого решения дата и время проведения торжественного заседания определяются спикером парламента.

Читайте такжеСитуативная коалиция Зе

Ближайшее пленарное заседание Верховной Рады состоится 14 мая. На нем народные депутаты планируют рассмотреть проекты постановлений о назначении дня торжественного заседания, на котором новоизбранный президент приносит присягу украинскому народу.

Однако в последнее время из уст парламентариев можно услышать и такую риторику: мол, пусть новоизбранный президент сначала покажет Верховной Раде кандидатов на те должности, на которые имеет право назначать глава государства, мы посмотрим на них и потом решим, как голосовать за дату инаугурации. Кроме того, многих народных избранников волнует и позиция Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска Верховной Рады.

Данная риторика не внушает уверенности, что парламент проголосует за какую-либо дату инаугурации, не говоря уже о 19 мая.

Однако на этот случай законом прямо предусмотрено право спикера Верховной Рады самостоятельно назначить дату, время и место проведения инаугурации президента.

Что же произойдет, если народные депутаты все-таки не проголосуют за дату инаугурации, а председатель парламента не примет единоличное решение на этот счет? Для начала, эта Верховная Рада утратит даже те мизерные остатки народного доверия, которые она сейчас имеет, и это, опять же, актуализирует вопрос о досрочном роспуске парламента.

Регламент предусматривает отстранение спикера Верховной Рады за грубое и систематическое нарушение регламента Верховной Рады

Если же говорить о юридических последствиях, то тут все немного сложнее. Регламент Верховной Рады не предусматривает ответственности парламентариев за непринятие постановления, в том числе и о дате инаугурации президента. Регламент предусматривает отстранение спикера Верховной Рады за грубое и систематическое нарушение регламента Верховной Рады, но для этого необходимо письменное предложение не менее двух парламентских фракций, либо не менее трети народных депутатов от конституционного большинства, либо парламентского комитета, в юрисдикцию которого входит данный вопрос. После этого проходят короткие слушания и предложение выносится на голосование в сессионный зал.

Кроме этого, существует еще один, но менее вероятный способ привлечения спикера Верховной Рады к ответственности. По сути, не принятие самостоятельного решения о дате проведения инаугурации президента в установленный законом срок является нарушением:

Во-первых, Конституции Украины (ст. 38) - так как граждане Украины реализовали свое конституционное право, выбрали нового президента, но из-за бездействия председателя Верховной Рады новоизбранный глава государства не может приступить к выполнению обязанностей, делегированных ему народом;

Во-вторых, Закона Украины «О регламенте Верховной Рады Украины» (ч. 2 ст. 165) – так как в нем прямо указана обязанность спикера парламента самостоятельно назначить дату и место проведения инаугурации новоизбранного президента Украины;

В-третьих, Закона Украины «О статусе Народного депутата Украины (п. 2 ст. 24).

В совокупности, все вышеперечисленные нарушения могут даже иметь признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 «Служебная небрежность» Уголовного кодекса Украины.

Но все-таки, я считаю, что спикер Верховной Рады, в случае недостаточного количества голосов народных депутатов за постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента, примет самостоятельное решение, которое, скорее всего, будет согласовано с самим Владимиром Зеленским.

Игорь Чудовский, управляющий партнер АО «Чудовский и партнеры»