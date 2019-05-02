Сотрудничать нельзя распустить: стоит ли ждать досрочных выборов Рады

Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура выборов президента Украины в последний день, когда это было возможно – 30 апреля. Формально, ЦИК не нарушал законных процедур. Однако такие его действия уже породили массу слухов. Мол, умышленное затягивание оглашения результатов народного волеизъявления со стороны Центризбиркома дает возможность Верховной Раде оттянуть дату инаугурации новоизбранного президента и, как следствие, не дать ему возможности распустить парламент.

В стенах Верховной Рады слухи о возможном досрочном прекращении полномочий депутатского корпуса начали обсуждать еще после первого тура президентских выборов. К примеру, поговаривали, что досрочные выборы парламента могут состояться в июле, то есть за три месяца до очередных выборов Рады.

Впрочем, развеивать страхи парламентариев взялся спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который заявил: роспуска Рады не допустит, а для досрочных выборов нет юридических оснований.

Параллельно, в стане потенциального лидера президентской гонки (который и стал новым президентом), мнения о том, стоит ли Зеленскому распускать Верховную Раду, разнились. К примеру, политконсультант «ЗеКоманды» Дмитрий Разумков заявил, что роспуск парламента на данный момент «не представляется возможным». А сам Зеленский в одном из своих видеообращений заявил, что у главы государства должна быть такая возможность: «Мне кажется, что это не справедливо: президент, у которого доверие 73%, имеет право, по крайней мере, думать об этом, и имеет право иметь эту возможность».

Согласно статье 90 Конституции Украины, у президента есть три причины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады: если в течение одного месяца нет сформированной коалиции депутатских фракций; если пленарные заседания Верховной Рады не могут начаться в течение тридцати дней работы парламента; если после шестидесяти дней после отставки Кабинета министров он не был заново сформирован.

Последние два пункта в нынешних условиях не работают. А вот вопрос коалиции, точнее, ее отсутствия в течение уже более двух лет, технически, дают повод для роспуска парламента.

К слову, постановление о роспуске Верховной Рады на этом основании на прошлой неделе зарегистрировал внефракционный народный депутат Сергей Мищенко. «Назначение досрочных выборов в парламент - это не только требование времени, поскольку из-за отсутствия коалиции Рада не способна выполнять все возложенные на нее функции, но и возможность сегодняшних политиков перезагрузить власть. Этого, в первую очередь, требует народ, о чем свидетельствуют результаты второго тура выборов президента», - заявил он.

По мнению парламентария, о роспуске Верховной Рады следовало объявить не позднее 27 апреля. Однако спикер парламента Андрей Парубий, по словам Мищенко, отказался регистрировать соответствующий проект постановления.

Свои действия глава Верховной Рады объяснил в эфире одного из телеканалов, назвав попытки распустить парламент на основании отсутствия коалиции схемами времен Януковича: «Эти схемы - знаете, откуда они вылезают? Это тени из прошлого, о которых мы уже забыли… Все выдающиеся юристы Януковича, которые рисовали схемы - и финансовые, и экономические - сегодня рисуют такие схемы, чтобы якобы было какое-то решение суда, что коалиция якобы перестала существовать два года назад на основе указа президента. Хочу сказать, что эти авантюры не будут иметь никакой перспективы».

Политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что даже отсутствие коалиции де-факто не дает новоизбранному президенту права распустить парламент. И главная причина в том, что нормы – кто, когда и как именно определяет отсутствие коалиции – нет в Регламенте Верховной Рады. «Очевидно, что формально 226 депутатов в составе коалиции нет. «Именно поэтому, хотя и очевидно, что формально 226 депутатов нет в составе коалиции, парламент продолжает существовать», - отмечает он.

По словам политолога, даже если «Парубий признает отсутствие коалиции, это не означает, что президент сразу же может распустить парламент». «Перед этим президент обязательно должен провести консультации с руководством Верховной Рады, главами фракций о целесообразности роспуска. А все это нужно сделать в течение нескольких дней, так как, по Конституции, за полгода до окончания полномочий Рады (не позднее 27 мая) ее распускать нельзя», - говорит Фесенко.

По его словам, роспуск парламента на данном этапе новоизбранному президенту проводить нецелесообразно, так как это, с большой долей вероятности, спровоцирует политический кризис. Фесенко напомнил, что такой сценарий в украинской политике уже применялся в 2007 году, когда президент Виктор Ющенко издал указ о роспуске Верховной Рады, но досрочные выборы парламента удалось провести только после достижения компромисса с представителями парламентских фракций.

Впрочем, политолог убежден, что сейчас такого развития событий можно избежать: «Команде Зеленского лучше идти на более конструктивные меры и договариваться с парламентом о принятии своих кадровых решений. Шансы на это есть, так как в первые месяцы работы нового президента большинство депутатов, зачастую, демонстрируют свою лояльность новому руководителю государства».

В свою очередь, руководитель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран убежден, что Зеленский вряд ли станет рационально сотрудничать с нынешним парламентом, поскольку ему это невыгодно. Наоборот, новоизбранный президент попытается представить Верховную Раду виновницей многих народных бед. «Зеленскому нужно время, чтобы сформировать свою команду, в том числе, и на мажоритарных округах. А потому, вероятнее всего, он сознательно будет апеллировать к тому, что у нового президента есть много инициатив, но парламент их все блокирует», - говорит Таран.

С таким мнением согласен политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко по словам которого, Владимиру Зеленскому невыгодно распускать Верховную Раду, но пугать депутатов этой темой ничто не мешает. «Зеленскому будет крайне трудно составить «красивый» избирательный список. Потому нужно протянуть депутатам руку, но при этом доходчиво объяснить, что страна ждет очищения от коррупционеров», - говорит он.

В свою очередь, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что конфликт нового президента с нынешней Радой уже был запрограммирован. Поэтому сейчас Владимир Зеленский может действовать в нескольких направлениях. «Гипотетически, в положении Зеленского можно смело вносить популярные, с точки зрения избирателей, кадровые предложения и сетовать на то, что «я хочу по закону, а они мне мешают». Однако до осени запаса прочности у него вряд ли хватит. Он еще не получил полномочий, а уже сейчас совершаются действия, которые направлены против него. Победить систему, играя по правилам, он не сможет, а потому, увы, необходимо действовать в условиях политической целесообразности», - говорит Золотарев.

Политолог считает, что прежде, чем браться за идею досрочных парламентских выборов, Владимиру Зеленскому следует склонить к себе силовую вертикаль, поскольку, пока руководство ГПУ и СБУ принадлежит к вражескому для него лагерю, такая идея выглядит рискованной. «Если Зеленский не возьмет под контроль силовую вертикаль, то к осени он может превратиться в английскую королеву. Если Рада эти кадровые предложения отклонит, то лишь тогда стоит идти на роспуск», - считает Золотарев.

Главная проблема этого сценария – время. Хотя, если брать во внимание заявление главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, по разъяснению которого Верховная Рада является полномочной не в течение пяти лет, рассчитанных в календарных днях, начиная со дня принесения присяги народными депутатами, а в течение пяти лет, которые заканчиваются в день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва, у нового президента для роспуска Рады есть время до 14 июня. Воспользуется ли Владимир Зеленский этой возможностью или проигнорирует ее – узнаем очень скоро. Но, каким бы ни было решение новоизбранного президента, председатель ЦИК Татьяна Слипачук уже заявила, что Центральная избирательная комиссия будет готова к организации и проведению внеочередных выборов в Верховную Раду в случае принятия такого решения на законных основаниях.

Анастасия Заремба